Antallet af indlagte med coronavirus sætter ny rekord

Der er fundet 2543 nye smittetilfælde. Andelen af positiv prøver er det laveste i december.

For 12. dag i træk stiger antallet af coronapatienter på landets sygehuse.

Det seneste døgn er antallet af indlagte steget med ti til 723, hvilket er det højeste under coronaudbruddet. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

83 af patienterne er så syge, at de er indlagt på en intensivafdeling, og heraf er 48 i respirator.

Der er registreret 17 nye dødsfald med coronavirus. Det bringer det samlede antal dødsfald i Danmark op på 1070.

Kasper Iversen, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge på Herlev-Gentofte Hospital, fortæller, at indlæggelserne formentlig vil stige noget tid endnu.

- Vi må forvente, at indlæggelsestallene bliver ved med at stige, i hvert fald hen over julen. Så ja, vi er pressede på hospitalerne, men ikke mere end at vi kan gøre det ordentligt, siger han.

Samtidig er der 2543 nye smittetilfælde i det offentlige. Opgørelsen tæller kun 21 timer på grund af serverproblemer. Derfor er tallet lavere, end det burde være.

De positive prøver er fundet via 136.245 test. Det giver en positivprocent på 1,87 procent, hvilket er det hidtil laveste i december.

Det glæder Kasper Iversen, som ser tallene som et udtryk for, at restriktionerne begynder at kunne ses.

- Det tyder på, vi har knækket kurven nu. Vi har set en tendens de seneste fire dage, hvor tallene falder. Det ser ud til, der sker noget positivt nu.

- Det er et udtryk for, at folk har fulgt de anbefalinger, der er kommet fra myndighederne, og passer godt på sig selv, siger overlægen.

Ud over de 2543 positive prøver på offentlige testcentre er der fundet 1023 positive prøver i lyntest hos 18 forskellige private udbydere. Det er baseret på knap 56.000 test.

Det er uvist, hvor stort et overlap, der er mellem smittetilfælde i det offentlige og de private lyntest - altså hvor mange som er testet positive begge steder. Derfor kan man ikke bare lægge de to smittetal sammen.

Den seneste uge er kontakttallet - hvor mange en smittet person sender virusset videre til - faldet til 0,9.

Det vil sige, at 10 personer i gennemsnit kun smitter 9. Dermed er epidemien aftagende. Det er første gang i seks uger, at kontakttallet er under 1,0.

/ritzau/