Antallet af indlagte stiger til 894 - det højeste i et år

Der er det seneste døgn registreret 40.348 tilfælde af covid-19. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

Af de bekræftede tilfælde er 2501 testet positive for coronavirus mindst en gang før.

Smittetilfældene er fundet i 194.180 PCR-test. Dermed er 20,78 procent af testene positive for coronavirus. Det er også det, der hedder positivprocenten.

Mandag stiger det samlede antal indlagte med 81 til 894. Det inkluderer både mennesker, der er indlagt med og på grund af coronavirus.

Blandt dem er 43 patienter på landets intensivafdelinger, og af dem har 29 af dem brug for hjælp til at trække vejret.

Det hidtil højeste antal indlagte under epidemien var 4. januar 2021. Her var 964 personer indlagt med corona.

Selv om antallet af indlagte stiger, står vi et andet og bedre sted, end vi gjorde for et år siden, siger professor og overlæge Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital.

- Der er en meget stor samfundssmitte, og det ser vi ved, at antallet af indlagte stiger. Men alvoren af sygdommen er aftagende med den nye omikronvariant. Så det er ikke kritisk, siger han.

Han henviser til, at omikron giver et mildere forløb end deltavarianten. Tal fra seruminstituttet viser, at omikron giver 36 procent mindre risiko for indlæggelse sammenlignet med delta.

- Det ser vi jo også ved, at antallet af indlagte på intensiv ikke er steget. Det ligger på et meget stabilt niveau, siger Henrik Nielsen.

Professoren minder også om, at en stor del af de 894 indlagte er indlagt af andre årsager end covid-19.

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der er offentliggjort mandag, viser, at mellem 30 og 40 procent af de indlagte med en positiv PCR-test er indlagt af en anden årsag end covid-19.

Yderligere er 13 personer, der inden for den seneste måned er testet positive for covid-19, afgået ved døden inden for det seneste døgn.

Det samlede dødstal for epidemien i Danmark er 3621.

Der er foruden PCR-test blevet foretaget 220.979 lyntest - også kendt som antigentest - men grundet stor usikkerhed er de ikke med i den samlede opgørelse.

Onsdag har regeringen bebudet en plan for, hvad der skal ske med de tilbageværende restriktioner, som står til at udløbe efter 31. januar.

/ritzau/