Antallet af kronisk syges hospitalsbesøg stiger markant

Antallet af hospitalsbesøg for personer med eksempelvis slidgigt, diabetes og hjertesvigt er steget voldsomt siden 2005.

Den bekymrende udvikling får nu Kommunernes Landsforening (KL) til at opfordre til, at kronisk syge behandles anderledes.

Det skriver Momentum, som er KL's nyhedsbrev.

Artiklen er baseret på en analyse foretaget af KL's egen analyseafdeling. Den viser, at 98.000 flere kronisk syge havde hospitalsbesøg i 2021 sammenlignet med 2005. Det er en stigning på 34 procent.

Kronisk syge er blandt andet folk med slidgigt, diabetes, lungesygdommen KOL og astma.

At de i højere grad bliver sendt på hospitalet er en uhensigtsmæssig udvikling.

Det siger Jakob Kjellberg, som er professor ved Det Nationale Forsknings - og Analysecenter for Velfærd, Vive.

- Det er positivt, at der er sket en udvikling i kvaliteten af behandlingen, men hospitalerne er ved at sande til, og det er absolut på høje tid, at man får adresseret problemstillingen og fundet andre måder at gøre det på, siger han til Momentum.

- Det er for dyrt, og så skaber det også en ulighed i sundhed. Mange patienter med kroniske sygdomme har alt for langt til hospitalerne, og de bliver ganske simpelt sat af og får ikke den nødvendige behandling.

Særligt patienter med knogleskørhed har gennemlevet en voldsom udvikling. Antallet af disse patienter, som måtte på hospitalet i 2021, var tre gange så højt, som det var i 2005.

For patienter med leddegigt var det knap dobbelt så højt.

I analysen fra KL lyder det desuden, at "covid-19-epidemien gjorde, at antallet af patienter i 2020 og 2021 lå under det normale niveau".

Christina Krzyrosiak Hansen (S), som er borgmester i Holbæk Kommune og formand for KL's sundheds- og ældreudvalg, siger, at der er brug for en nytænkning af, hvordan sundhedsvæsnet behandler borgere med kronisk sygdom.

- Vi bruger ganske simpelt ikke samfundets ressourcer rigtigt, når så mange kommer på hospitalet. Forebyggelse burde være i langt større fokus, og vi burde være bedre til at hjælpe borgerne til at leve et godt liv med deres sygdom, siger hun til Momentum.

I alt 390.000 kronisk syge var på hospitalet i 2021. To år forinden - altså inden coronapandemien - var tallet oppe på 415.000. I 2005 lå det på 292.000.

