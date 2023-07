Antallet af nye hiv-tilfælde er faldet med udbredelse af pille

Antallet af personer, der bliver diagnosticeret med hiv i Danmark, falder.

Faktisk er det faldet år for år siden 2017, hvor 76 personer blev diagnosticeret med hiv. I 2022 gjaldt det for 29 personer.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), skriver DR.

Udviklingen er sket, mens en pille, der er med til at minimere risikoen for, at man bliver smittet, er blevet mere og mere udbredt siden 2019.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Sebastian von Schreeb, der er læge, forsker i PrEP og ansvarlig for overvågningen af hiv hos SSI, er der god grund til at tro, at pillen har haft god effekt.

- Der er ikke ordentlige forskningsstudier på det. Men vi kan se, at antallet af nydiagnosticerede falder ret tydeligt og endnu mere blandt mænd, som har sex med mænd, samtidig med at der blev tilbudt PrEP til den gruppe.

- Så jeg tør alligevel godt sige, at vi har gode grunde til at tro, at PrEP har haft god effekt på antallet af nye tilfælde af hiv. Det er en kæmpe succes, siger Sebastian von Schreeb til DR.

Antallet af nydiagnosticerede hiv-tilfælde har ellers svinget meget over de seneste mange år og har flere år ligget omkring 100.

Personer, der er i særlig høj risiko for hiv-smitte, har kunnet få pillen som en del af en forebyggende behandling på statens regning siden 2019.

Samme år blev 48 personer konstateret smittet med hiv i Danmark.

Årene efter har det ligget omkring 30 nye tilfælde om året. I år er otte personer indtil videre konstateret hiv-smittet ifølge DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Imens er antallet af personer, som får forebyggende behandling med PrEP-pillen steget år for år.

DR angiver ikke nogen modtagere af behandlingen i 2019. Men i 2020 var 999 personer i gang med behandlingen i Danmark.

Året efter steg det til 1494 personer, og sidste år tog 1976 personer pillen.

Pillen tilbydes til personer, som ikke er blevet smittet med hiv, for at nedsætte risikoen for, at de bliver smittet.

Det kan være mænd eller transpersoner, som har sex med mænd, og som har sex uden kondom med skiftende partnere.

/ritzau/