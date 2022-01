Antallet af nyindlagte på intensiv er halveret i 2022

Antallet af nyindlagte med coronavirus på sygehusenes intensivafdelinger er knap halveret i starten af 2022, efter at omikronvarianten er blevet dominerende i Danmark.

I uge 2 var der 24 nyindlagte på intensiv, mens tallet i de sidste to uger af 2021 var henholdsvis 42 og 47.

Det fremgår af en rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Samtidig er en del af patienterne på intensiv ikke syge på grund af smitten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hver fjerde patient, der blev indlagt med coronavirus på intensiv i uge 2, var ikke indlagt på grund af corona.

Professor Anders Perner fra Rigshospitalet peger på, at omikron ikke sender folk på hospitalet i samme grad som deltavarianten.

- Det skyldes med meget stor sandsynlighed, at langt færre bliver syge med omikron og får et langt mildere forløb, siger han.

Risikoen for at blive indlagt med omikron er 36 procent lavere end med deltavarianten, der tidligere var dominerende i Danmark. Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI), der blev offentliggjort torsdag.

Det færre antal patienter på intensiv betyder, at presset på intensivafdelingerne er lettet markant.

- Presset på intensivafdelingerne er klart aftagende. Derfor er der flere hospitaler, der kan nedskalere.

- Nogle har brugt narkosesygeplejersker på intensiv, men nu kan de blive sendt tilbage og kan bruges til operationer og til at nedbringe ventelister, siger Anders Perner.

Han er fortrøstningsfuld i forhold til presset på sundhedsvæsenet, selv om smittetallene i øjeblikket er rekordhøje.

- Hvis omikron skulle have påvirket presset på intensiv, havde den gjort det nu, men det modsatte er sket.

- Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at der vil komme et vist pres, hvis vi for eksempel kommer op på 100.000-150.000 nye smittetilfælde om dagen, siger Anders Perner.

Han understreger, at det stadig er en udfordring, at patienter er indlagt med coronavirus, selv om det ikke er årsagen til indlæggelsen. Blandt andet fordi de skal isoleres.

Anders Perner påpeger, at antallet af intensivpatienter vil kunne stige de kommende uger, men det vil formentlig i højere grad være patienter, der er indlagt med og ikke på grund af corona.

- Derfor er det vigtigt at have is i maven, når man læser de daglige tal for indlæggelser, siger Anders Perner.

Der var torsdag 49 indlagte patienter med coronavirus på intensiv på landsplan.

Det er det laveste antal siden slutningen af november. Det er, selv om smitten er steget kraftigt gennem december og januar.

/ritzau/