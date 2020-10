Antallet af organdonorer sætter tidlig rekord

De første ni måneder af 2020 er 104 afdøde blevet organdonorer. Det er rekordhøjt.

Antallet af organdonorer de første ni måneder af 2020 har slået rekord, skriver Kristeligt Dagblad.

I løbet af de første ni måneder af dette år er 104 afdøde personer blevet donorer. Det er højere end noget andet år, siden Danmark indførte hjernedødskriteriet i 1991.

I 2019 var der eksempelvis 102 for hele året.

Ifølge Helle Haubro, leder af Dansk Center for Organdonation, bør rosen rettes til sundhedsvæsenet.

- Forårets coronassituation fik ikke indflydelse på donationsarbejdet på hospitalerne, og det gjorde det ellers i mange andre lande, også i Norden.

- Men ikke i Danmark, selv om arbejdet foregår på intensivafdelingerne, hvor man også varetager patienter med covid-19, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Det viser, at strukturerne og organiseringen omkring organdonation på intensivafdelingerne er meget robuste, siger Helle Haubro til Kristeligt Dagblad.

Hun mener, at personalet er gode til at identificere potentielle donorer og få talt med pårørende.

Medlem af Det Etiske Råd Morten Bangsgaard siger, at tallene peger på, at vi har den rigtige model for organdonation i Danmark.

- Det viser, at vi har fundet den rigtige model i Danmark. Fremadrettet er det helt afgørende, at vi fortsat sikrer tilliden om den model og ikke strækker den for langt.

- Det vil sige, at vi værner om systemet, så den enkelte donor og dennes pårørende har tillid og oplever tryghed i den konkrete proces, siger han til Kristeligt Dagblad.

Ifølge loven kan man erklære en patient død, hvis al hjernefunktion er ophørt. Det kan også ske, hvis der er sket et uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed.

/ritzau/