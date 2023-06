Antallet af pædagoger og medhjælpere på fuld tid stiger

Flere kommunale medarbejdere på det pædagogiske område arbejder i dag på fuld tid i daginstitutioner og fritidsordninger for børn og unge.

Det viser en analyse fra Kommunernes Landsforenings (KL) nyhedsbrev Momentum. Analysen omhandler både pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Konkret viser analysen, at der er kommet 24 procent flere medarbejdere, der arbejder fuldtid i 2023 sammenlignet med 2018.

Ifølge Momentum svarer det til, at 5597 flere pædagogiske medarbejdere i dag arbejder 37 timer om ugen. Og det svarer til, at 32,3 procent af de ansatte er på fuld tid.

Det har ellers længe været en udfordring, at der er rekrutteringsproblemer.

I Odsherred Kommune og på Frederiksberg mærker man, at flere er begyndt at arbejde flere timer i nogle institutioner.

Begge kommuner er - sammen med 41 andre - en del af en indsats, som skal få flere til at arbejde mere. Indsatsen begyndte i 2019.

Og det har virket, siger Lene Madsen, som er leder af Børnehuset Frederiksvej i Frederiksberg Kommune.

Hun og den øvrige ledelse spurgte for et år siden deres medarbejdere, hvad der ville give dem mere overskud i hverdagen. Flere hænder om morgenen, tid til at forberede sig og tid til at nå sine opgaver var nogle af svarene.

Derfor satte de fyraften til klokken 16 - i stedet for at nogle medarbejdere fik en halv time tidligere fri. Og det betyder, at der er mere tid i løbet af dagen.

- Det har været vanvittigt godt. For i stedet for at tale om, hvorfor vi ikke kan få folk op på fuld tid, vender vi det om og kaster lys over, hvad der egentlig er til hinder for det.

- Og siger: Lad os prøve at finde nogle løsninger. Lad os sørge for, at medarbejderne rent faktisk også vinder på det og kan se fordelene. Det har overrasket mig, hvor nemt det var at tage hul på de snakke, og det hjælper den her indsats med på en helt sublim måde, siger hun til Momentum.

I Odsherred Kommune sidder Ane Stallknecht, der er centerchef for børn, unge og familier, med samme fornemmelse.

Her har to daginstitutioner og en fritidsordning siden begyndelsen af året arbejdet aktivt med indsatsen.

Flere medarbejdere er gået op i tid, og samtidig er arbejdsglæden steget.

- Medarbejderne sagde, at det betød rigtig, rigtig meget at få indflydelse på deres egen dagligdag, der simpelthen blev meget mere velfungerende - både fagligt, privat og kollegialt, siger hun til Momentum.

- De fik bedre relationer til forældrene, større muligheder for at lave aktiviteter med børnene og en bedre pausekultur - netop fordi de var flere til at tage over for hinanden, og der blev plads til fleksibilitet.

Alene for pædagoger er der kommet 2100 flere, som i dag arbejder fuldtid, siden 2018. Dermed er andelen af pædagoger, der er ansat til 37 timer, steget til 42,7 procent.

Hos Bupl, der er pædagogernes fagforening, er man glad for tendensen blandt pædagogerne. Det siger Lars Søgaard Jensen, medlem af forretningsudvalget.

- Den mentale ændring er generelt ved at komme, tror jeg. At man er nødt til at indrette arbejdspladserne på en måde, så det bliver attraktivt for den enkelte medarbejder at gå op på fuld tid, siger han til Momentum.

