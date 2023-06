Antallet af partnerdrab er næsten halveret på 25 år

Kære læser

Udsatte børn og unge mangler plejefamilier

"Søges: Plejefamilie til en 13-årig pige. Hun har været vant til at skulle klare meget selv. I skal have erfaring med følelsesmæssigt understimulerede børn."

Et jobopslag som dette skal række ud til interesserede plejeforældre, som landets kommuner har sværere ved at rekruttere end tidligere. Det skriver Ritzau.

En analyse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet viser nemlig, at der hvert år siden 2014 er blevet omtrent 1100 færre plejefamilier på landsplan. Det er et tal, der bekymrer Børns Vilkår, som frygter, at især børn og unge med mange vanskeligheder må flytte mange gange, fordi det er svært at finde den rette familie.

Langt færre partnerdrab end for 25 år siden

Vi går videre fra plejefamilierne med en historie om antallet af partnerdrab, der i løbet af de sidste 25 år er faldet. Det skriver Politiken på baggrund af et nyt forskningsprojekt.

De 1417 mange drab, der er begået i perioden 1992-2016, er blevet undersøgt og opgjort. Hvor der i 1992 blev begået 19 partnerdrab på kvinder og fem på mænd, blev der i 2016 begået seks på kvinder og et på mænd. Udviklingen følger dermed samme tendens som for alle drabstyper, der i den pågældende periode er næsten halveret.

Da der er få udsving i antallet af partnerdrab i Danmark, er tallene ifølge Politiken det bedste overbliksbillede. I år er der kun registreret ét enkelt partnerdrab, skriver avisen videre.

Stor stigning i antallet af børn og unge med diagnoser

De seneste år er ordet "diagnosesamfund" blevet flittigt brugt. Antallet af mennesker, der får stillet en psykiatrisk diagnose, er de seneste 10 år da også kun vokset – og børn er ingen undtagelse.

I dagens avis kan du læse om de 73.220 personer under 18 år, der ved indgangen til i år var blevet registreret med netop en psykiatrisk diagnose. For 10 år siden lå tallet på 54.130, og især er stigningen drevet af børn og unge med autisme- og adhd-diagnoser.

Selvom bedre diagnosticering er noget af forklaringen, så peger flere eksperter på, at mistrivsel kan være en anden årsag til den markante stigning. I dagens leder kan du også læse, hvad Kristeligt Dagblad mener om sagen.

Hindustisk nationalisme i Nepal

Vi hopper videre til et par korte historier fra udlandet.

Fremkomsten af hinduistisk nationalisme vokser i Nepal. En bevægelse, som styres og finansieres af religiøse grupperinger, der er koblet sammen med den indiske premiereminister, Narendra Damodardas Modi og hans parti, Bharatiya Janata Party. Det skriver South China Morning Post.

Rusland blokerer FN's nødhjælp til Kherson-regionen i det sydlige Ukraine, skriver Reuters. I Kherson er flere end 11.000 personer blevet evakueret, og mere end 900 hjem står under vand.

Ulveturisme hitter

Og så et smut hjem til Danmark, hvor det danske sommerland byder på forskellige oplevelser. Blandt andet "ulvesafari".

En stigende interesse for at få øje på én af de cirka ulve, som opholder sig i den danske natur, får nu nemlig Miljøstyrelsen til at udgive anbefalinger om god opførsel i naturen.

Det betyder, at man åbent terræn ikke skal gå nærmere end 800-1000 meter til ulven. Aldrig bør man gå nærmere end 500 meter.