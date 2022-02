Antallet af coronaindlagte stiger fredag med 11 til 1615. Det er det hidtil højeste under epidemien.

Antallet af positive coronatest falder for tredje dag i træk

35.658 er testet positive for covid-19 det seneste døgn. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

Dermed er det tredje dag i træk, at antallet af bekræftede coronatilfælde falder.

Ifølge Eskild Petersen, der er professor emeritus i infektionssygdom ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, så har vi formentlig nået toppen af denne smittebølge.

Han henviser til, at der fra slutningen af januar og indtil for en uge siden har være dage med over 55.000 nye tilfælde.

- Når man kigger på de regionale data, så falder tallet i alle regioner. Så tallene er faldende, siger Eskild Petersen.

De smittede er fundet på baggrund af 121.115 PCR-prøver. Det betyder, at 29 procent af de testede har vist sig at være smittet.

Tallet kendes også som positivprocenten, og når næsten tre ud af ti testede bekræftes smittet, er det meget højt, mener professoren.

- Jeg tror, at vi har toppet med antallet af nye tilfælde, men det er selvfølgelig usikkert, fordi den meget høje smitteprocent viser, at der er en masse smittede ude i samfundet, som ikke bliver testet.

- Så det reelle smittetal er selvfølgelig højere end det, vi har fra dem, der bliver testet, siger Eskild Petersen.

1959 af de nye smittetilfælde er folk, der tidligere har været bekræftet smittet med coronavirus.

Antallet af indlagte med corona er fra torsdag til fredag steget med 11 til 1615. Det er det hidtil højeste antal under epidemien.

Med til billedet hører, at covid-19 i mange tilfælde ikke er hovedårsagen til indlæggelsen.

Ud af de 1615 indlagte er 33 af dem indlagt på en intensivafdeling. Af de 33 får 19 hjælp til at trække vejret af en respirator.

Sammenlignet med de seneste dage er antallet af intensiv- og respiratorpatienter fredag højere, men det er ikke langt fra, hvad antallet har været de seneste uger.

Der er yderligere 43 coronarelaterede dødsfald. Covid-19 er ikke nødvendigvis dødsårsagen.

Seruminstituttet har tidligere estimeret, at cirka en tredjedel af dødsfaldene skyldes andre årsager end covid-19.

/ritzau/