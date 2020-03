Antallet af raske efter corona vil blive offentliggjort

Det har endnu ikke været muligt at opgøre antallet af raskmeldte, selv om det er blevet efterspurgt.

Endnu har sundhedsmyndighederne ikke offentliggjort tal for, hvor mange der er raske efter at have haft coronavirus, men det er på vej, forsikrer direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen.

- Det har vi desværre ikke tal på.

- Vi er i gang med at udvikle en statistisk model for raskmelding, hvor vi vil raskmelde folk, hvis man ikke længere er indlagt på sygehuset efter noget tid, siger han på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Den seneste opdatering fra Sundhedsstyrelsen onsdag eftermiddag viser, at der er registreret 1057 personer i Danmark smittet med coronavirus.

- Så er det ikke sådan, at der er 1044 (1057 efter opdatering, red.), der er smittede, rigtig mange af dem vil være raskmeldte, siger Søren Brostrøm.

Han forsikrer, at tallene lægges frem, så snart der er fundet en model.

Fordi myndighederne ikke tester alle med symptomer, regnes der med, at et betydeligt antal smittede ikke er blevet registreret. Tallet er en opjustering med 17 fra tidligere onsdag.

Det fremgår samtidig, at 7854 personer nu er blevet testet i Danmark. Snart vil omkring 1000 personer blive testet dagligt i Danmark.

Det betegner Søren Brostrøm som værende et meget højt tal og blandt de højeste internationalt.

Fire er døde i Danmark, efter at de har haft Covid-19, der er den sygdom, man kan udvikle, hvis man smittes med coronavirusset.

Den måde, man opgør dødsfald på, er også teknisk.

- Hvis man har et dødsfald, hvor man inden for 60 dage er testet positiv for corona, så afrapporterer vi det som coronarelateret dødsfald. Det er ikke det samme, som at man er død af corona.

- Men det er den tekniske måde, man gør det på også internationalt i forhold til at overvåge en epidemi, siger Søren Brostrøm.

/ritzau/