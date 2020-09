Antallet af rejsemål snævres ind

* Med et smittetal på 36,4 per 100.000 indbyggere den seneste uge er Storbritannien ny på listen over lande, man skal lade være med at rejse til.

* Dermed ser listen over orange lande, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes, sådan ud:

Andorra, Belgien, Frankrig, Irland, Island, Kroatien, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig frarådes på grund af smittetallene.

Estland, Finland, Letland og Litauen frarådes på grund af indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark.

* I resten af EU og Schengen kan man rejse, hvis man udviser ekstra forsigtighed. I resten af verden - på nær Tunesien - frarådes unødvendige rejser.

* Tunesien forventes dog fra 28. september at indføre indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. Herefter bliver også Tunesien orange land.

Kilde: Udenrigsministeriet

/ritzau/