Antallet af smittede med skimmelsvamp på Rigshospital vokser igen

Antallet af smittede patienter med skimmelsvamp fra Rigshospitalets bygninger vokser.

Det viser en ny redegørelse til Region Hovedstadens forretningsudvalg, skriver Berlingske.

Undersøgelsen viser både, at flere patienter er ramt, og at skimmelsvampen har ramt patienter på flere afdelinger end tidligere troet, lyder det.

I alt har 28 patienter været smittet.

I redegørelsen står blandt andet, at antallet af patienter, der er smittet med skimmelsvamp fra Rigshospitalets bygninger, er højere end først antaget.

I 2024 er seks patienter blevet smittet med svampen fra hospitalets gamle bygninger. Ifølge Berlingske ved hospitalet ikke, hvad der er årsag til skimmelsvampen.

Der er tale om den særlige skimmelsvamp Aspergillus flavus, som har smittet patienter på hospitalet siden 2018.

Rigshospitalet forventer ifølge redegørelsen, at tallet af smittede kan stige yderligere på grund af ekstra kvalitetskontrol af ældre data før 2022, skriver Berlingske.

Tidligere redegørelser har vist, at det var patienter på afdelingen for børn og unge med kræft- og blodsygdomme, der var blevet smittet.

Men nu er der også set smittetilfælde i naboafdelingen, som er afdelingen for blodsygdomme.

Derudover er tre patienter, der er behandlet flere forskellige steder på hospitalet, ifølge Berlingske blevet smittet.

På afdelingen for børn og unge med kræft- og blodsygdomme, hvor flest er smittede, er der tidligere blevet fundet tydelige tegn på utilstrækkelig rengøring.

I begyndelsen af maj skrev Berlingske desuden, at skimmelsvamp i Rigshospitalets bygninger for første gang kunne kobles direkte til et dødsfald hos en patient.

Her var der tale om en 11-årig dreng, som var indlagt på hospitalet i 2022. Han fik kemobehandling på grund af leukæmi.

/ritzau/