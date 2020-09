Antallet af smittede og nyindlagte er fordoblet på en uge

Den seneste uge blev 1229 personer testet positive for corona. Det er en fordobling sammenlignet med ugen før.

Antallet af nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark blev fordoblet den seneste uge.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

I sidste uge blev der registreret samlet set 1229 smittede med coronavirus. Ugen før blev 609 personer testet positive.

- Dermed er der tale om en fordobling i antallet af tilfælde, skriver SSI.

Stigningen er fortsat størst blandt 20-29-årige. Men der er også blevet påvist flere smittetilfælde i de fleste andre aldersgrupper.

Der er også blevet indlagt flere personer med coronavirus på landets hospitaler.

Den seneste uge var der 45 nyindlagte, mens der blot var 19 nyindlæggelser ugen før.

Tirsdag har de danske sundhedsmyndigheder således også oplyst, at kontakttallet i Danmark er steget fra 0,9 til 1,5.

Det betyder, at en smittet med coronavirus nu i gennemsnit smitter 1,5 andre.

- Det er en bekymrende udvikling, vi har set i den sidste uge, og det er utroligt vigtigt, at vi får bragt smitten ned, imens vi endnu kan, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef og overlæge på SSI, i pressemeddelelsen.

- Ud over at holde afstand og have rene hænder skal vi også prøve at begrænse vores kontakter i det daglige. Vi skal undgå sammenkomster med mange mennesker.

/ritzau/