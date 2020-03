Antallet af smittetilfælde med coronavirus runder 1000

1044 er konstateret smittet med coronavirus. Det reelle tal er større, da langtfra alle med symptomer testes.

1044 er konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen. Der er tale om en stigning fra 977 smittetilfælde tirsdag.

Da langtfra alle personer med symptomer testes, er det samlede antal smittede langt større. Sundhedsmyndighederne har indtil videre testet 7631 personer.

I øjeblikket bliver omkring 600 personer testet hver dag. De danske myndigheder har anskaffet yderligere tre maskiner, der kan teste for corona.

Fra i næste uge vil myndighederne desuden gøre det muligt for nogle folk at teste derhjemme. Det skal ske via stikprøver via 120 læger, der skal være med til at overvåge, hvor udbredt smitten er.

Det stigende antal smittede har også ført til flere indlæggelser.

Tirsdag var 82 personer indlagt med coronavirus, hvilket var en stigning på 20 personer over et døgn. Af de indlagte er 18 på en intensiv afdeling. Fire af dem er i respirator.

Indtil videre er fire personer døde, mens de har været smittet med virusset, men det vides ikke, om corona har været den direkte årsag, da de alle havde andre alvorlige sygdomme.

For at begrænse udbredelsen af coronavirusset indførte regeringen tirsdag aften en række tiltag, som skal bremse smitten.

Det bliver midlertidigt forbudt at opholde sig mere end ti personer samme sted. Det gælder både udendørs og indendørs.

Samtidig skal en lang række steder, hvor der færdes mange mennesker, lukke.

Det gælder eksempelvis shoppingcentre, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører og vandpibecaféer.

/ritzau/