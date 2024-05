Antallet af toldsager med doping er næsten fordoblet siden 2020

Antallet af toldsager med doping er siden 2020 næsten blevet fordoblet. I 2023 registrerede Toldstyrelsen 1375 sager med doping, mens antallet i 2020 var 707 sager.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse mandag.

Doping bliver oftest fundet af tolderne i post og pakker, hvor størstedelen vurderes at være til privat forbrug, lyder det.

Ifølge skatteminister Jeppe Bruus viser de nye tal, at toldernes arbejde med at forhindre, at doping kommer ind i Danmark er meget vigtig.

- Doping er ødelæggende og er grundlæggende snyd. Derfor er der brug for, at vi på tværs af myndigheder og foreningsliv gør fælles front og sætter hårdt ind mod dopingmisbrug og indsmugling af doping i landet, siger han i pressemeddelelsen.

I alt blev der i 2023 fundet 154.284 piller og ampuller samt 23 kilo råstof til produktion af doping, skriver Skatteministeriet.

Kontroldirektør i Toldstyrelsen Jeppe Kjærsgaard mener, at stigningen i antallet af toldsager skyldes en kombination af flere ting.

- Toldstyrelsen arbejder hele tiden på at blive bedre til at opsnappe doping, og samtidig er tilgængeligheden og udbuddet af de her præparater øget på nettet, siger han i pressemeddelelsen.

Toldstyrelsen samarbejder med Anti Doping Danmark og politiet for at finde ulovlige dopingpræparater.

- Det er bekymrende, at så mange forsøger at omgå reglerne, hvad enten det er til eliteidræt eller fitness-segmentet, siger han.

Sammen med Anti Doping Danmark drøfter Toldstyrelsen løbende udviklingen på området.

Toldstyrelsen overleverer tilbageholdt doping til politiet, der efterfølgende tager stilling til den videre efterforskning, og om der skal rejses sigtelse mod nogen.

Toldsager med doping bliver overdraget til politikredse i hele Danmark.

