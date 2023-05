Antallet af unge med psykiatriske diagnoser stiger med 46 procent

Antallet af unge med diagnoserne adhd, angst, depression, spiseforstyrrelse og ocd stiger.

Det skriver TV 2 på baggrund af en aktindsigt fra Sundhedsdatastyrelsen.

Tallene viser, at det samlede antal unge mellem 18 og 25 år med de fem psykiatriske diagnoser er steget fra 37.949 i januar 2015 til 55.399 i januar 2023.

Der er tale om en stigning på 46 procent.

Peer Nøhr-Jensen, som speciallæge i psykiatri, kalder stigningen for "kolossal".

Til TV 2 siger han, at stigningen kan skyldes et øget fokus på psykiatriske lidelser i pressen og på sociale medier.

Derudover lyder det fra Peer Nøhr-Jensen, at der også er en øget viden og fokus hos de praktiserende læger og psykiatere.

Samtidig frygter han dog, at stigningen kan være et udtryk for, at flere får diagnoser, de ikke burde få.

Speciallægen er bekymret for, at der i stigningen gemmer sig en øget andel af personer, som bliver fejldiagnosticeret.

Der er nemlig forskellige diagnoser, som rummer en række af de samme symptomer. Det kan føre til, at praktiserende læger eller psykiatere forveksler lidelserne.

- Hvis du har anoreksi, vil du typisk have mange angstsymptomer, og du vil typisk også have mange depressive symptomer som led i din anoreksi, forklarer Peer Nøhr-Jensen til TV 2.

Derfor mener han, at fagfolk bør uddannes bedre i, hvordan de skelner mellem symptomerne på de forskellige diagnoser.

Speciallægen påpeger desuden, at patienter har det med at blive sat i kasser med diagnoser, som kommer til at definere dem.

Det er ifølge Peer Nøhr-Jensen et problem, da lægerne kan tro, at personer i samme kasser er ens.

