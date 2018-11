Antibiotikaresistens er med til at sprede svine-MRSA i Danmark

Nyt studie afdækker, hvorfor antallet af danskere med svine-MRSA er steget voldsomt på bare få år.

Det var særligt antibiotikaresistente bakterier, der resulterede i den voldsomme spredning af husdyr-MRSA til hele landet, der skete fra 2008 til 2016.

Det viser et nyt studie, der er foretaget af forskere fra Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift mBio.

Det nye studie viser, at det er tre særlig succesfulde typer af husdyr-MRSA, der har spredt sig.

De er alle resistente over for en række af de antibiotika, man oftest bruger til behandling af sygdomme i danske svin, og det gør, at bakterierne har haft lettere ved at få fodfæste i besætningerne.

Samtidig har forskerne konkluderet, at handel med svin har været med til at accelerere spredningen mellem forskellige besætninger.

Og spredningen er sket bemærkelsesværdigt hurtigt, skriver forskerne.

I 2008 var bare 3,5 procent af danske svinebesætninger smittet med bakterien. I 2014 var det tal steget eksplosivt til hele 60 procent.

Husdyr-MRSA er ikke farlig for svinene og i udgangspunktet heller ikke for mennesker, men bakterien kan være farlig for ældre og syge, der i forvejen har dårligt immunforsvar.

I den seneste undersøgelse fra 2016 har hele 88 procent af danske svinebesætninger ramt af husdyr-MRSA.

Studiets resultater er på den ene side interessante, men på den anden side rystende, mener professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos.

Han påpeger, at resultaterne har været forudsagt længe.

- Det er det, vi har sagt i årevis, og vi er bare blevet modsagt og modsagt og modsagt. Og nu kommer de og siger nøjagtig det samme.

- Jeg kan ikke engang sige, at jeg er glad over resultatet. Jeg er faktisk ked af, at vi har fået ret, siger Hans Jørn Kolmos til Politiken.