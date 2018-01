Antikorruptionsgruppe: Løkke bør åbne op om gaver fra fiskere

Det vækker kritik, at statsministeren mener, at de gaver, han modtager, udelukkende er et privat forhold.

Statsministeren burde åbne mere op om sine gaver.

Det mener antikorruptionsgruppen Transparency International, efter at Ekstra Bladet har afsløret, at Lars Løkke Rasmussen (V) har boet i storfiskers sommerhus.

Statsministeren stiller nu op til et nyt samråd på baggrund af afsløringen, men han nægter at svare på fem ud af seks spørgsmål. Ifølge ham er det fordi, de handler om private forhold.

Det vækker kritik fra Transparency International, fordi regeringen netop har gået og syslet med nye regler for kvotekonger.

- Jeg mener ikke, at man kan adskille som statsminister, hvad man går og laver privat, og hvad man laver på arbejde, siger Natascha Linn Felix, formand for ngo'ens danske afdeling.

- Selvfølgelig skal man have lov til at have et privatliv. Men i sådan nogle tilfælde her, hvor grænserne er så utydelige, og hvor han har privat omgang med nogen, der politisk også er så aktuelle, så mener jeg ikke, at man kan skille det ad på den måde, fortsætter formanden.

Natascha Linn Felix og Transparency International efterlyser generelt, at der kommer klarere regler for, hvornår politikere skal oplyse om de gaver og tjenester, de modtager.

- Jeg synes helt sikkert, at han i en rolle som statsminister burde gå foran og tage den her moralske diskussion, der også ligger i det omkring, om vi har de rigtige regler om gaver. Vi ser flere og flere sager, hvor det her med gaver bliver et emne.

- Bør statsministeren ikke, om nogen, gå ind i den diskussion og gå foran og lægge nogen klare linjer, så det bliver tydeligt for alle, at selvfølgelig er der ikke nogen, der har uendelig integritet. Derfor er vi nødt til at have nogle klare regler, siger Natascha Linn Felix.

Ifølge seneste opgørelse fra Transparency International regnes Danmark som verdens mindst korrupte land. Topplaceringen er dog delt med New Zealand, efter at Danmark har tabt point de seneste år.

