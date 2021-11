Det er nu muligt at få influenzavaccineret sit barn på apoteker og vaccinationsklinikker uden tidsbestilling.

Apoteker åbner for influenzavaccination af små børn

Børn kan nu blive vaccineret mod influenza flere steder og på flere tidspunkter.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

Siden 1. oktober har børn mellem to og seks år haft mulighed for at blive influenzavaccineret hos egen læge med tidsbestilling.

Men nu kan apoteker og vaccinationsklinikker også vaccinere børn, ligesom det kan ske uden tidsbestilling og uden for almindelig arbejdstid.

På nuværende tidspunkt er knap 24 procent af børnene i aldersgruppen vaccineret, oplyser styrelsen, som håber, at flere vil tage imod tilbuddet.

- Vi opfordrer til, at man som forælder får sit barn vaccineret så hurtigt som muligt. Så er barnet godt beskyttet, inden influenzasæsonen for alvor rammer os.

- Derfor gør vi det så nemt som muligt for forældre at få deres børn vaccineret, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i meddelelsen.

Børn kan fortsat blive vaccineret hos egen læge, hvis forældrene foretrækker det.

/ritzau/