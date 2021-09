Apoteker bedøvede og voldtog ung pige på hotelværelse

En i dag 45-årig apoteker har torsdag fået skærpet sin straf for, at han tilbage i juni 2019 bedøvede en 21-årige kvinde med et lægemiddel, hvorefter han forulempede hende seksuelt.

Landsretten har lagt tre måneder oven i straffen fra byretten, så dommen nu lyder på fængsel i et år og ni måneder, oplyser senioranklager Henrik Plæhn til sn.dk - Sjællandske Nyheder.

Inden de to gik op på hotelværelset, havde kvinden fået serveret en blå mousserende vin. Det lægemiddel, som sagen drejer sig om, kan netop være blåt.

Voldtægten foregik på Hotel Scandic i Ringsted. Her mødtes apotekeren med den unge kvinde. De to havde etableret kontakt via internettet.

Ifølge sn.dk har apotekeren, som er indehaver af Roskilde Dom Apotek, under sagen nægtet sig skyldig. Ifølge ham havde de to rigtignok mødtes og haft en seksuel kontakt, men det havde kvinden været indforstået med.

Kvindens forklaring var imidlertid anderledes. Hun fortalte, at hun var vågnet omtåget op og var gået hjem til en veninde. Først senere opdagede hun, at der var foregået noget seksuelt, skriver sn.dk.

Kemiske undersøgelser kunne efterfølgende fastslå, at der i kvindens hår var spor efter det bedøvende stof, som blandt andet gives til epileptikere for at modvirke rystelser.

Apotekeren er dømt for "voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje". Det er en bestemmelse i straffeloven, som sidestiller forskellige former for seksuelle overgreb med en vaginal voldtægt.

/ritzau/