Apoteker giver uberettigede Ozempic-tilskud uden lægers viden

I flere sager, hvor patienter uberettiget har fået tilskud til Novo Nordisks diabetesmiddel Ozempic, er det apoteket, der har givet tilskuddet, selv om lægen har fravalgt det.

Det skriver Jyllands-Posten efter at have talt med flere praktiserende læger i Danmark.

Allan Høg Poulsen, der er næstformand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Midtjylland, fortæller, at lægerne føler sig "en smule smidt under bussen, men blandt andet det her viser, at vi ikke er eneansvarlige for de voldsomt stigende udgifter til Ozempic".

Viceadministrerende direktør i Apotekerforeningen Dan Asmussen fortæller, at apoteket kan sætte tilskudskrydset, hvis apoteket har forsøgt at kontakte lægen og kan se, at patienten tidligere har fået tilskud.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Apotekerne gør det for at hjælpe både patienter og læger og har ingen gevinst ved at udlevere med tilskud frem for uden, siger han.

Han fastslår, at det er "klart imod reglerne", hvis et apotek giver tilskud, uden at det i de konkrete tilfælde er aftalt med lægen.

Apotekerforeningen har i november gjort apotekerne opmærksomme på, at det er imod reglerne at give tilskud, medmindre det sker "efter udtrykkelig aftale med lægen".

Mandag skrev Jyllands-Posten, at regionerne har kontaktet flere lægepraksisser med henblik på at få nedbragt udgifterne til tilskud til Ozempic.

Man skal som diabetespatient opfylde bestemte krav for at kunne få offentligt tilskud til Ozempic. Det mener regionerne, ikke altid bliver overholdt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Region Hovedstaden kontaktede 410 læger, som potentielt uberettiget havde udskrevet Ozempic med tilskud. Regionen er ifølge avisen blevet opmærksom på, at apoteker "hjælper" kunderne med at få tilskud, selv om lægen ikke har godkendt det.

Det samme er Region Midtjylland blevet gjort opmærksom på, skriver avisen.

Per patient kan tilskuddet til Ozempic udgøre op til et par tusinde kroner om måneden.

Medicinen koster op mod 24.000 kroner om året per patient. Udgiften til medicinen ventes at være 1,4 milliarder kroner i 2023.

/ritzau/