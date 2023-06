Apotek-hotline kan overtage sundhedsopgaver og aflaste travlt system

Apotekerne kan ende med at varetage flere sundhedsydelser for at aflaste sundhedspersonalet.

En regeringsnedsat arbejdsgruppe er kommet frem til seks anbefalinger efter et års arbejde.

Det er blandt andet, at apotekerne skal kunne udlevere dosispakkede lægemidler, modernisere recepter og agere telefonisk hotline.

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Apotekerne er allerede i dag en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, men de kan med fordel spille en endnu større rolle, siger Sophie Løhde (V), indenrigs- og sundhedsminister, i meddelelsen.

- Derfor er det også interessant, at arbejdsgruppen peger på en række konkrete sundhedsydelser, som apotekerne fremover kan løfte og derigennem være med til at frigive ressourcer i det øvrige sundhedsvæsen.

Anbefalingerne blev bestilt med sundhedsreformen fra maj 2022.

Her blev Danske Regioner, KL, Danmarks Apotekerforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt forskellige styrelser samlet i en ekspertgruppe.

- Det er eksempelvis helt oplagt i højere grad at lade apoteker hjælpe med at pakke og dosere medicin, så sygeplejersker og sosu-assistenter, som der er mangel på, kan bruge arbejdstiden på andre opgaver, samtidig med at det bliver nemmere for borgerne at tage deres medicin, siger Sophie Løhde videre.

De seks anbefalinger fra gruppen er dosispakkede lægemidler, mere vejledning om medicinhåndtering, bedre samarbejde om lægemidler i sektorovergange, øget substitution, modernisering af recepter og at undgå overmedicinering.

I disken på apoteket kan man allerede i dag får en indledende forklaring på, hvordan man skal bruge sin medicin.

Men den rådgivning kan blive udvidet, anbefaler ekspertgruppen.

Der kan udvikles en ny sundhedsydelse, der skal sikre mere vejledning til sundhedspersonale og pårørende, som skal hjælpe patienter med at håndtere deres medicin, skriver ministeriet.

Det kan sikre, at der undgås fejl og genindlæggelser.

Den nye ordning vil konkret kunne virke gennem en telefonisk rådgivning, hvor man kan ringe apoteket op med spørgsmål, der i dag kræver tid af plejehjem og pårørende.

