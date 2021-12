Apoteker skal støtte vaccinationsindsatsen i hovedstaden

Fra mandag den 13. december vil det også være muligt at blive vaccineret på et apotek i Region Hovedstaden.

Fra mandag den 13. december vil det være muligt at blive vaccineret mod coronavirus på en lang række apoteker i hovedstadsområdet.

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Indsatsen er sat i gang for at gøre det lettere for borgerne at blive vaccineret mod coronavirus.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) udtaler i pressemeddelelsen, at han er bekymret for smittespredningen. Han ønsker derfor at få regionens samlede kapacitet op på 250.000 stik om ugen.

- Som formand for Region Hovedstaden er jeg rigtig bekymret for den stigende smitte.

- Jeg vil gerne undgå, at vi kommer derhen, hvor samfundet lukker endnu mere ned, og hvor hospitalerne vil få meget svært ved at følge med. Det er ingen hemmelighed, hvor pressede vores hospitaler er, siger han.

Fra mandag kan borgere blive vaccineret på 58 apoteker fordelt i regionen.

De 58 apoteker forventes at kunne levere op mod 30.000 stik om ugen. Efter nytår ventes det at endnu flere apoteker kommer med i ordningen.

