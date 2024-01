App indsamler data på alle danskere - også dem uden appen

2,3 millioner danskere har fået det gule sundhedskort over på telefonen ved at downloade Digitaliseringsstyrelsens app.

Til trods for at de resterende 3,5 millioner danskere ikke har valgt den løsning og blot holder sig til det gule plastikkort, har styrelsen indsamlet persondata på alle 5,8 millioner danskere.

Det viser en aktindsigt, som mediet Version2 har fået.

Ifølge styrelsen har det været nødvendigt for at kunne udbyde appen.

- Digitaliseringsstyrelsen kan oplyse, at det ikke tidligere har været teknisk muligt for sundhedskort-appen at slå borgerenes sundhedskortoplysninger op enkeltvist, skriver styrelsen i en mail til mediet.

Styrelsens praksis med Sundhedskortet er præcis den samme, som den har fået alvorlig kritik for af den lignende app for kørekortet.

Datatilsynet indledte i 2022 en undersøgelse af styrelsens drift af Kørekort-appen. Kort før nytår i år konkluderede tilsynet, at indsamlingen af persondata er i strid med principperne i GDPR-reglerne.

Derfor rettede tilsynet alvorlig kritik. Tilsynet meddelte et forbud til styrelsen "mod at opbevare og på anden vis behandle personoplysninger fra kørekortregisteret om registrerede personer, som ikke aktivt har tilsluttet sig det digitale kørekort".

Digitaliseringsstyrelsen oplyser til Version2, at det i sommeren 2023 påbegyndte arbejdet med at overgå til "enkeltopslag" og forventer at lancere en ny version i den nærmeste fremtid.

Hvornår det er, fremgår ikke.

Datatilsynet har i forbindelse med sagen om Kørekort-appen anerkendt, at Digitaliseringsstyrelsen har en tungere administrationsopgave foran sig uden indsamlingen af alle danskeres data.

- Men vi må holde fast i, at der her er tale om helt grundlæggende principper i en sag, hvor der er tale om unødvendig behandling af personoplysninger om over to millioner borgere, som ikke har tilmeldt sig Kørekort-appen. Det er en ret alvorlig sag, lød det fra chefkonsulent i tilsynet Morten Gjermundbo til Version2.

/ritzau/