App til kræftpatienter skal erstatte faste kontrolbesøg

Fremover vil patienter på Aarhus Universitetshospital, der er færdigbehandlede for endetarmskræft, få adgang til en app på deres telefon.

Den skal de blandt andet bruge til at registrere symptomer på, at kræften kan være vendt tilbage. Til gengæld vil patienterne ikke længere få tilbudt de fem faste kontrolbesøg på hospitalet, som indtil nu har været praksissen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Sygeplejerskerne bag appen siger til avisen, at ændringen handler om sund fornuft. Formålet er ikke at spare penge, slår de fast.

- Tidligere fik alle patienter tilbudt præcis samme opfølgningsforløb med kontrolbesøg.

- Nu giver vi patienterne mulighed for at reagere på deres symptomer, når de oplever dem, fremfor at de skal vente på, at kalenderen siger, at det er tid til den planlagte konsultation, siger en af sygeplejerskerne, Therese Juul.

Foreløbig er det kun nogle få patienter, der har fået adgang til appen. Erfaringerne har indtil videre været gode, skriver Jyllands-Posten.

Hos interesseorganisationen Kræftens Bekæmpelse ses der positivt på det nye tilbud til patienter, der har været gennem behandling for endetarmskræft.

Organisationen siger dog til Jyllands-Posten, at man bør have et ekstra fokus på de ressourcesvage patienter.

Med appen risikerer man, at de kan føle, at de står alene med ansvaret, mener Kræftens Bekæmpelse.

Den nye model på hospitalet i Aarhus kommer, efter at Robusthedskommissionen sidste år kom med en række anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen.

Blandt rådene lød det, at borgere i langt større grad skal understøttes i selv at tage sig af deres sundhed og sygdom.

Frem for faste tilbud, der er ens for alle, skal der ses individuelt på patienternes behov.

Det kan blandt andet ske gennem digitale løsninger, hvor patienten selv skal overvåge og registrere symptomer, foreslår kommissionen.

