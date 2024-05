April har været den varmeste april på globalt plan nogensinde målt

April i år har været den varmeste april nogensinde på globalt plan. Her har den gennemsnitlige overfladetemperatur ligget på 15,03 grader.

Det viser en opgørelse fra EU's klimaovervågning Copernicus.

Tidligere havde april i 2016 rekorden.

Ifølge chefen for Nationalt Center for Klimaforskning ved Danmarks Metrologiske Institut (DMI), Adrian Lema, skyldes de høje grader både den globale opvarmning og et naturligt vejrfænomen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en kombination af både menneskeskabt udledning af drivhusgasser og den globale opvarmning.

- Og så skyldes det nogle naturlige faktorer - blandt andet fænomenet "El Niño" - som vi ser nu, og som indebærer, at især Stillehavet har en højere temperatur end normalt, siger han.

Det er den ellevte måned i træk, at varmerekorden bliver slået på globalt plan, og den globale gennemsnitstemperatur for de seneste tolv måneder har ifølge opgørelsen været den højeste nogensinde.

Men ifølge Adrian Lema er naturfænomenet "El Niño" ved at aftage.

- Når "El Niño" er færdig for en periode, er det ikke sikkert, at vi vil se de samme varmerekorder, siger han.

Her vil et mere neutralt vejrfænomen ifølge ham indtræffe og derefter et mere køligt vejrfænomen - kaldet "El Niña".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men den menneskeskabte opvarmning vil blive ved med at få temperaturen til at stige, så der vil ikke gå lang tid, før graderne igen vil slå varmerekorder, understreger Adrian Lema.

Den gennemsnitlige europæiske temperatur for april 2024 gør også denne april til den anden varmeste april nogensinde i Europa, viser opgørelsen fra Copernicus.

Her var temperaturerne mest over gennemsnittet i de østeuropæiske regioner.

Uden for Europa var temperaturerne mest over gennemsnittet over det nordlige og nordøstlige Nordamerika, Grønland, det østlige Asien, det nordvestlige Mellemøsten, dele af Sydamerika og det meste af Afrika.

/ritzau/