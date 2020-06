Arbejde trods lønkompensation

* Hjælpepakkerne er blevet oprettet, justeret og forlænget i de seneste måneder under coronakrisen, blandt andet for at støtte danske virksomheder, der ellers stod til at skulle fyre medarbejdere eller lukke helt.

* Hjælpepakkerne står til at udløbe 8. juli, men det er regeringens plan at forlænge dem til august.

* Lønkompensationspakken giver virksomheder, som er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk mulighed for at få lønkompensation til medarbejdere, der er hjemsendt.

* Det er et krav, at medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen.

* Fagforbund fortæller, at de kontaktes af medlemmer, som er bedt om at arbejde under hjemsendelsen.

/ritzau/