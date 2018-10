Arbejdere kan blive alvorligt syge af det kemiske stof krom

Særligt industri- og metalarbejdere kan være udsatte, når de arbejder med det kræftfremkaldende stof krom-6.

Danske arbejdere kan blive alvorligt syge efter at have arbejdet med det kræftfremkaldende stof krom-6.

Det skyldes, at den eksisterende grænseværdi for krom-6 er alt for lav. Det skriver Berlingske.

Cirka 200 ud af 10.000 personer i Danmark, som er blevet udsat for den nuværende grænseværdi gennem et arbejdsliv, vil ende med at få lungekræft, viser en analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Det er mindst 200 gange flere, end man normalt accepterer.

Det er særligt industri- og metalarbejdere, som kan være i farezonen, når de for eksempel har brugt stoffet til at overfladebehandle metal.

- Det er uforståeligt, at der sættes grænseværdier, hvor det entydigt er bevist, at relativt mange vil få kræft, siger Keld Alstrup Jensen, der er professor i kemisk arbejdsmiljø, til Berlingske.

Stoffet krom-6 bruges blandt andet til forkromning af vandhaner eller motorcykelskærme for at give en blank og skinnende overfalde.

Cirka 900.000 europæere er i kontakt med krom-6 på deres arbejde - heraf 10.000 danskere.

Alligevel er det først for nylig, at EU har sat en grænse for brug af krom-6. Og den er endda ikke så stram som den danske.

En grænseværdi er det maksimale niveau, som myndighederne tillader, at arbejdere udsættes for farlige stoffer. Det kemiske stof krom-6 er blandt de farligste.

Derfor er forskerne også kritiske over for den danske grænseværdi, selv om at den er en af de højeste i EU.

- Virksomheder læner sig selvfølgelig op ad grænseværdier, og grænseværdierne kan have konsekvenser 40 år ud i fremtiden, siger professor Ulla Vogel til Berlingske.

- Denne sag handler i sin substans om troværdighed. Om vi kan have tillid til grænseværdierne, og om vi vil acceptere, at ansatte får kræft på deres arbejde, siger hun.

/ritzau/