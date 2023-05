Se billederne: Arbejderne fejrer en anderledes kampdag, og kritikken rettes mod regeringen

Det bliver uden taler fra Lizette Risgaard, når landets arbejdere fejrer 1. maj i dag. I går morges meddelte hun nemlig på Facebook, at hun fratræder posten som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Beslutningen om at trække sig har hun taget, efter at Berlingske og Ekstra Bladet har afsløret, at den nu afgørende formand gennem en årrække har opført sig upassende over for mænd i organisationen.

Med det og blandt andet afskaffelsen af store bededag som bagtæppe demonstrerer arbejdere med flag og bannere flere steder i landet, hvor blandt andre Socialdemokratiet, SF og Enhedslistens politiske ledere også holder taler.

Mette Frederiksen (S) har netop holdt sin første tale i dag på Arbejdermuseet i København. Her omtalte hun indirekte sagen om Lizette Risgaard. Hun lagde ifølge Berlingske ud med at understrege, at dagen var svær for fagbevægelsen.

"Men det er tydeligt, at vi som samfund fortsat har et stort arbejde foran os. Vi er ikke kommet langt nok endnu," lød det.

Efter talen på Arbejdermuseet holdt Mette Frederiksen (S) et kort pressemøde. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Tidligere i morges holdt Enhedslistens Mai Villadsen tale for fremmødte i Horsens. Her lagde hun ikke skjul på partiets utilfredshed med statsminister Mette Frederiksen.

"Det kan ikke komme bag på dig, at mange på arbejdspladserne og til 1. maj-fejringerne vender dig ryggen i dag. For du har klart valgt side. Du har vendt ryggen til arbejderbevægelsen," sagde hun med henvisning til Socialdemokratiets samarbejde med Moderaterne og Venstre.

1. maj arrangement hos 3F i Horsens hvor blandt andre Mai Villadsen holder tale. mandag den 1. maj 2023. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

I dag har partiet sammen med SF slået sig sammen med et krav om at udvide retten til seniorpensionen.

Og det var altså også på agendaen, da Pia Olsen Dyhr (SF) holdt tale i tidligere i morges i Ballerup.

3F Kastrup holder 1. maj med musik og taler fra blandt andre justitsminister Peter Hummelgaard (S), Pia Olsen Dyhr (SF) og Pelle Dragsted (EL) den 1. maj 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

"Og jeg forstår ikke, hvordan en socialdemokratisk ledet regering kan være med til at plante den tvivl, den usikkerhed," sagde hun ifølge Ritzau fra talerstolen.

Kritikken fra partiformanden var netop rettet mod SVM-regeringens planer om at afskaffe seniorpensionen, dens bebudede skattelettelser og ikke mindst afskaffelsen af store bededag.