Arbejderne kan fejre 1. maj på ugens varmeste dag

Som om der ikke var nok mørke skyer over fagbevægelsen, så indledes 1. maj med en skyfront, der i nogle dele af landet bringer regn fra morgenstunden.

Generelt er landet dog vejrmæssigt mandag delt i to, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- I den nordlige del af Jylland er der skyet, og der kan komme regn af og til. I resten af landet starter det med sol rundt omkring, siger DMI's vagthavende meteorolog Klaus Larsen.

I løbet af dagen bevæger fronten sig mod sydøst, og ved aftensmadstid ventes den at have indtaget hele Jylland og Fyn.

I aften og nat bliver det skyet med regn hist og her.

Efterhånden klarer det dog op fra nordvest - men temperaturerne ventes at nå ned mellem to og syv grader - enkelte steder ned til frysepunktet.

Fronten ventes tirsdag morgen at have lagt sig over den sydøstlige del af landet.

Fra tirsdag bliver det højtrykspræget, da et højtryk fra De Britiske Øer bevæger sig mod nordøst til Norge.

Det betyder sol og skyer i varierende mængder.

- Der er gode chancer for sol, men også for perioder med lidt mere skyet vejr, siger Klaus Larsen.

De varmeste temperaturer ventes mandag - op til 15 grader.

Ellers bliver det i løbet af ugen typisk mellem 8 og 12 grader.

- I store træk holder det sig tørt, siger Klaus Larsen.

Hen mod weekenden tager temperaturerne sandsynligvis et dyk nedad mod fem til ti grader.

- Fredag kan blive både en fugl og en fisk. Der er en del usikkerhed om fronten, og hvorvidt den ligger nord- eller sydpå, siger Klaus Larsen.

Ligger den sydpå, betyder det sol og mellem 12 og 13 grader. Er den derimod nordpå, kan man forvente regn og blæst med temperaturer på omkring ti grader.

