Arbejdsgivere får større ansvar i sager om seksuel chikane

Det skal være slut med lumre kommentarer. Og det skal være slut med uønskede berøringer, overgreb og i det hele taget grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Det er essensen af den trepartsaftale om seksuel chikane, der er kommet på plads fredag i Beskæftigelsesministeriet.

Aftalen skal i sidste ende føre til en sund kultur på arbejdspladserne, så krænkende adfærd ikke finder sted.

Blandt andet er regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere blevet enige om, at reglerne på området fremover skal være mere klare.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligt, hvis der dukker sager om seksuel chikane op på arbejdspladsen. Og arbejdsgiverne kan imødese højere bøder.

Håndteringen skal altså være mere konsekvent end hidtil. Arbejdspladserne skal også blive bedre til at forebygge seksuel chikane.

- Seksuel chikane er helt uacceptabelt og kan desværre foregå alle steder på arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

- Mange modige kvinder og mænd har i den seneste tid stået frem og fortalt nogle chokerende historier, der har været en stor øjenåbner for os alle.

- Nu er regeringen og arbejdsmarkedets parter nået frem til aftale, der er nøje overvejet og kan være med til at gøre en forskel for den almindelige dansker, siger han.

Aftalen om seksuel chikane har været længe undervejs. Der kom for alvor gang i MeToo-debatten igen, da tv-værten Sofie Linde ved Zulu Comedy Galla i august 2020 bragte emnet op. Det skete med eksempler fra sin egen karriere.

I november 2020 - altså få måneder efter Linde genoplivede debatten - indkaldte Hummelgaard til trepartsforhandlinger.

Aftalen betyder også, at godtgørelsen i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent. Desuden skal der være bedre retsstilling for elever og lærlinge, som får uønsket opmærksomhed.

Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Pernille Knudsen siger, at løsningen på problemet er en kulturændring, som man nu tager hul på.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fra arbejdsgiverside ønsker trygge arbejdspladser. Med denne aftale kommer vi 360 grader rundt om problemet og sætter streg under, at en del af løsningen er kulturændring.

- Vi er glade for, at vi med denne aftale får sat fokus på, at alle har et ansvar for at sikre en chikanefri arbejdspladskultur og for at bekæmpe chikane. Det gælder både arbejdsgivere og medarbejdere, siger hun i en pressemeddelelse.

/ritzau/