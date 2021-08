Arbejdsgivere vil lokke flere unge og ældre i arbejde

Den nemmeste måde at skaffe arbejdskraft til de brancher, der akut savner det, vil være at lokke de unge og ældre til at arbejde mere, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

Ifølge administrerende direktør Jacob Holbraad er der en række måder at belønne ældre for at arbejde længere eller mere, end de ellers ville.

- Jeg synes, at man skal gøre mere for at få flere ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger han tirsdag.

- Det kan man gøre ved at fordoble efterlønspræmien, hvis man bliver ved med at arbejde efter efterlønsalderen. Det kan man også gøre ved at afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen.

Tidligere har andre af erhvervslivets interesse-organisationer såsom Dansk Industri foreslået, at man også kan prøve at få flere unge til at kaste sig hurtigt over et arbejde efter endt studie ved at sænke ydelsen til nyuddannede akademikere.

Jacob Holbraad peger også på dimittendsledigheden som et sted at sætte ind. Han peger også på, at udover at øge presset ved sænke ydelserne, er der muligheder for at belønne de unge, som vil arbejde mere:

- Man kan give studerende mulighed for at arbejde uden at blive modregnet i deres SU i de tre sommermåneder, siger han.

Manglen på arbejdskraft er opstået i nogle udvalgte brancher i kølvandet på genåbningen af landet. Derfor medgiver Jacob Holbraad også, at nogle af de tiltag, man når frem til, sagtens kan have en midlertidig karakter.

- Nogle af de her initiativer kan man lave midlertidigt. Andre af dem bør være permanente, siger han.

/ritzau/