Arbejdsmarkedspolitik fylder mere i statsministerens hjerte end andet

Efter at have afskaffet en helligdag og markeret, at danskerne bør arbejde mere, betoner statsminister Mette Frederiksen nu, hvad der fylder mest for hende politiske hjerte:

Arbejdsmarkedspolitik.

For der er nogle politiske tiltag, der fylder mere for statsminister Mette Frederiksens end andre.

Tiltag, der gør hende til en "stolt socialdemokrat".

- Selvfølgelig er der beslutninger, der fylder mere i hjertet end andre, siger hun i sin 1.maj-tale i Haderslev onsdag morgen.

- Det gør lønnen til kvinderne i den offentlige sektor og retten til Arne-pensionen til tusindvis af gode danske lønmodtagere.

For statsministeren er det socialdemokratiske kerneværdier at forbedre forholdene for de "vigtige" medarbejdere i velfærdssamfundet og for dem, der er udslidte.

Betoningen af Mette Frederiksens politiske hjertebarn kommer efter en tid, hvor statsministeren ellers har understreget, at krigen i Ukraine kan medføre, at danskerne skal arbejde mere.

Ligeledes har statsministeren stået forrest i afskaffelsen af Store Bededag.

I sin tale nævner Mette Frederiksen da også, at der har være krisetider, som har kaldt på svære beslutninger og kompromis.

Socialdemokratiet er ikke bange for at tage ansvar for Danmark, siger statsministeren.

- Også i år med både pandemi, krig og masser af kompromiser med andre partier. Demokrati er samarbejde.

