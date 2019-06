Arbejdsnedlæggelse tvinger S-tog til at holde stille

Ingen S-tog kører i hovedstadsområdet fredag. Årsagen er tilsyneladende et fagligt møde.

Alle S-tog holder stille på stationerne fredag.

Det skyldes en arbejdsnedlæggelse, lyder det fra DSB. Over højttalere i togene bliver det oplyst, at der er et fagligt møde i gang.

- Der er tilsyneladende tale om en arbejdsnedlæggelse, oplyser DSB’s pressevagt.

På DSB's hjemmeside fremgår det klokken 10, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig.

Der var i første omgang ikke meldinger om, hvor mange tog der var tale om. I løbet af formiddagen melder DSB dog, at alle S-tog har slået bremserne i. Dermed er der stille på samtlige linjer i Storkøbenhavn.

Der er ingen tidshorisont for, hvornår togene igen kører.

Der har været usikkerhed om, hvem der har nedlagt arbejdet.

I Dansk Jernbaneformand lyder opfordringen dog, at hvis lokoførerne har nedlagt arbejdet i strid med overenskomsten, bør togdriften hurtigst muligt komme i gang igen.

- Vi undersøger baggrunden for arbejdsnedlæggelsen og opfordrer samtidig vores medlemmer til straks at normalisere arbejdet, siger Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund.

/ritzau/