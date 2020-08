Arbejdstid skal fikses på rektors kontor

* Lærerne havde ønsket, at der blev sat et konkret timetal på forberedelsestiden, men det kom de ikke igennem med.

* I stedet hedder det i aftaleteksten, at leder og lærer sammen skal finde et "rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse".

* Hvis de ikke kan blive enige, inddrages tillidsrepræsentanten.

* Det er ledelsens ansvar i samarbejde med læreren, at lærerens forberedelsestid ikke nedprioriteres.

* Skolelederen skal inden skoleåret lave et estimat af den enkelte lærers forberedelsestid.

* Hvis læreren oplever, at hans eller hendes forberedelsestid reduceres, kan læreren bede ledelsen om at få skrevet den ind i et skema.

* Det understreges, at forberedelsestiden skal lægges som "sammenhængende og effektiv" tid, så læreren eksempelvis ikke kan bedes om at forberede sig i frikvartererne.

* Før den nye aftale er vedtaget, skal den til urafstemning blandt lærerne og godkendes af bestyrelsen i KL.

* Får den opbakning, træder aftalen i kraft 1. august 2021.

Kilde: "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne".

/ritzau/