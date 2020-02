Arbejdstilsynet: Pres på sygehuse går ud over patienterne

Travlhed på hospitalerne går ud over patienterne, viser påbud fra Arbejdstilsynet ifølge Jyllands-Posten.

Stor arbejdsmængde og tidspres på afdelinger på sygehuse på tværs af landet går ud over patienterne. Det viser en række påbud fra Arbejdstilsynet fra de seneste år, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

På Rigshospitalets patologiafdeling kan fejl som følge af arbejds- og tidspres have "fatale konsekvenser" for patienterne, hedder det i en tilsynsrapport fra oktober 2019.

Presset medførte, at frister i kræftpakkeforløb dagligt blev overskredet.

Også andre frister blev overskredet. Det gav risiko for forsinket behandling, ekstra liggetid på hospitalet og forgæves ambulatoriebesøg.

Jyllands-Posten har også fundet eksempler på prøver, som blev byttet rundt, så patientens sygehistorie ikke passede med vævsprøverne.

På akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg lå patienter i en våd seng, fordi de ikke fik skiftet ble. De fik heller ikke medicin til tiden.

På Børn og Unge-afdelingen på Aarhus Universitetshospital blev underretninger til kommunerne ved mistanke om vold og seksuelt overgreb mod børn og unge forsinket, fremgår det af tilsynsrapporter.

Overlægeforeningen kan godt genkende konsekvenserne af et for stort arbejdspres.

- Det går ud over patienterne, siger formand Lisbeth Lintz.

Sygehusene i Danmark drives af regionerne. I Danske Regioner oplyser første næstformand Ulla Astman (S), at regionerne arbejder på at løse problemerne.

Regionerne "tager det meget alvorligt, når personalet oplever et for stort arbejdspres", siger hun til Jyllands-Posten.

Overlægeforeningen, Danske Regioner og Danske Patienter efterlyser flere ressourcer til sundhedsvæsenet.

De opfordrer regeringen til at fremskynde et udspil til en samlet plan for fremtidens sundhedsvæsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ser påbuddene som "et nødråb fra et presset sundhedsvæsen, og det er meget bekymrende".

Han oplyser, at regeringens førsteprioritet er at sikre flere ressourcer og flere medarbejdere.

/ritzau/