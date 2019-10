Areligiøs åbningsceremoni får flere deltagere

Igen i år vil Humanistisk Samfund lave en alternativ åbningsceremoni forud for Folketingets åbning.

Når Folketinget tirsdag åbnes, markeres det for de fleste folketingsmedlemmer med en gudstjeneste i Slotskirken, hvor også dronning Margrethe deltager.

Men andre medlemmer vil i stedet være at finde bag Christiansborg i Hofteatret til en ikkereligiøs ceremoni arrangeret af Humanistisk Samfund, der arbejder for ligestilling af livssyn og en adskillelse af kirke og stat.

I 2018 var 13 folketingsmedlemmer tilmeldt. I år er der 19 tilmeldte på forhånd, men det forventes, at flere vil deltage. Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, er en af deltagerne.

- Helt grundlæggende synes jeg, at stat og kirke skal adskilles. Derfor synes jeg, at hvis man skal festligholde åbningen, som der kan være alt mulig god grund til, så burde det være et arrangement, der er inkluderende for alle, siger Uffe Elbæk.

Til ceremonien, der blev skabt sidste år, vil skuespiller Stine Stengade blandt andet oplæse fabler af Leonardo da Vinci.

Uffe Elbæk lader det være op til den enkelte, men står det til ham, så er der ingen grund til at beholde den traditionelle gudstjeneste.

Elbæk mener ikke, at Folketingets åbning har noget med religion at gøre. Den betyder dog meget for flere i Folketinget, anerkender han.

- Der er stor opbakning til gudstjenesten. Men jeg vil da rigtig gerne få flere af mine kollegers overvejelser om, hvad det betyder.

- Skal en religiøs ceremoni starte folketingsåret, eller burde man lave en sekulær festligholdelse, som kan rumme alle livssyn? Jeg synes jo det sidste. Det afspejler, at Danmark er et mangfoldigt land, siger han.

Heidi Bank (V) er den eneste fra de blå partier, der deltager i den ikkereligiøse ceremoni. Hun går over til arrangementet, efter at hun har deltaget i gudstjenesten.

Heidi Bank har studeret teologi og er nysgerrig på arrangementet. Hun ser ingen modsætninger mellem de to ceremonier.

- Jeg tror, at vi lærer noget af hinanden, når vi tør lytte til hinandens forskellige synspunkter, siger hun.

