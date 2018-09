Arkæologer finder Danmarks ældste strengeinstrument

Fundet af en lyre i Ribe er ifølge professor et vidnesbyrd om, at den rigdom, det forfinede håndværk og de egentlige bydannelser, som forbindes med vikingetiden, allerede eksisterede omkring år 720

Man skal passe på ikke at skabe nyhedsinflation ved igen og igen at bringe overskrifter i avisen om ”sensationelt fund fra vikingetiden”. Den ene dag bliver der fundet en sølvskat i Aakirkeby på Bornholm, den næste dukker en guldskat op i Jyderup på Sjælland. Men det fund, som arkæologer netop har gjort i forbindelse med de omfattende udgravninger af Ribes allerældste dele, har allerede vakt international opsigt blandt eksperter. Ligesom Gundestrupkarret, Skuldelevskibene og Jellingstenene vil Ribe-lyren skille sig ud som en genstand, der er med til at definere den tid, den er skabt i.

”Ligesom at bygge en violin er det at bygge en lyre et krævende kunsthåndværk, så det, at der har befundet sig en lyre i Ribe omkring år 720, siger også noget om, at der allerede i den periode, vi kender som jernalder på vej mod vikingetid, fandtes højt specialiserede håndværk som perlemager eller instrumentbygger,” siger Søren Sindbæk, professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

Han er leder af Northern Emporium-projektet, hvor forskere gennem et år har udgravet et område i vikingernes by i Ribe og gjort adskillige værdifulde fund. Ud over lyren er der blandt andet fundet perler, tekstilrester og benkamme med opsigtsvækkende runeindskrifter.