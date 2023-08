For første gang i 200 år: Arkæologer finder middelalderhuse med forbindelse til Danevirke

Arkæologer har for første gang i knap 200 år fundet to middelalderhuse med direkte forbindelse til fæstningsanlægget Danevirke.

Det skriver DR.

- Nu får vi endelig bekræftet vores formodning om, at passagen gennem volden ikke blot har været et bevogtet sted ude på den jyske hede, men at der må have været livlig grænseaktivitet, siger leder af Danevirke Museum Lars Erik Bethge til mediet.

Danevirke er Nordens største fæstningsanlæg og er beliggende i Sydslesvig i Nordtyskland. Det består af volde og mure og blev skabt omkring år 500 og udbygget frem til omkring år 1200.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fæstningsanlæggets formål var at sikre Danmarks grænse mod syd. Danevirke tjente senest som forsvarsværk ved krigen i 1864.

Området omkring Danevirke blev fredet i år 1950. I 2018 blev fæstningsanlægget tilføjet til Unescos verdensarvsliste.

/ritzau/