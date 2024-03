Arkæologer venter fund af Christian III's krigstøj ved Christiansborg

Arkæologer fra Københavns Museum foretager nu forundersøgelser i Rigsdagsgården foran Christiansborg i forbindelse med byggeprojektet Fremtidens Folketing.

Her regner de blandt andet med at finde en voldgrav og kong Christian III's krigstøj.

Sådan lyder det fra Rikke Simonsen, der er museumsinspektør på Københavns Museum.

- Vi forventer blandt andet at finde en gammel voldgrav fra Københavns Slot, rester af staldbygninger, og løngange, som har ført fra slottet over voldgraven.

- Derudover er der gode muligheder for at støde på kong Christian III's tøjhus, hvor kongen har haft sit krigstøj – kanoner og forskelligt krigsmateriale, siger Rikke Simonsen.

I 1500-tallet blev Københavns Slot for småt til at rumme alt det, som var nødvendigt ved kongens hof, for eksempel et bryggeri, et bageri og et slagtehus, siger hun.

- Ellers havde man haft alt inde på slottets området, men så begyndte man at flytte funktioner ud på selve øen, altså på den anden side af voldgraven – som er der udgravningen foregår.

I udgravningen etableres seks prøvehuller, hvor arkæologer fra Københavns Museum skal indhente viden om de kulturhistoriske lag, der findes i jorden.

Selve voldgraven er ældre end 1500-tallet, men de forventer at kunne finde spor fra 1000 års historie.

Der er endda potentiale for at finde fund helt tilbage fra stenalderen, forklarer museumsinspektøren.

- Det kunne for eksempel være nogle redskaber, som knive og økser.

Fundene vil kunne give indsigt i en masse historie.

- Vi vil kunne bruge fundene til at fortælle noget om stedets historie, hvordan landskabet har udviklet sig, hvordan menneskerne har brugt stedet, og hvad for nogle ting, de omgav sig med, siger Rikke Simonsen.

Undersøgelserne forventes at vare året ud.

Med projektet Fremtidens Folketing skal Folketinget åbnes op for endnu flere besøgende, og der skal i den forbindelse graves et stort hul i jorden i Rigsdagsgården foran hovedindgangen, som skal blive til en ny besøgsindgang.

Der er tale om det største byggeprojekt i Folketinget siden Christiansborgs genopbygning i 1928.

Selve byggeprojektet vil først blive indledt om nogle år.

Det omfatter op mod 12.000 kvadratmeter og indeholder blandt andet et nyt besøgscenter, en underjordisk besøgsindgang og et spisested, som alle husets gæster kan benytte.

