Arkæologers søgen efter fortidslevn drukner i regn

De store mængder regn gør det svært for arkæologer at arbejde, da flere udgravninger bliver oversvømmet.

Mudderskred, oversvømmelser og pløret jord gør det for tiden mere end svært at mane fortiden op af den danske muld.

De massive mængder af regn, der har været de seneste par uger, besværliggør arbejdet for arkæologer, da udgravningerne bliver oversvømmet.

Afdelingsleder for arkæologi på Moesgaard Museum, Lars Krants Larsen, har aldrig set noget lignende.

- Jorden er fuldstændig gennemvåd, så det gør tingene mere besværlige, siger Lars Krants Larsen.

Det gør det sværere for arkæologerne at arbejde, da jorden er smattet og blød som smør.

Arkæologerne ved Moesgaard Museum har længe været i gang med en udgravning ved Eskelunden lidt uden for Aarhus. Her må de pumpe vand op hver morgen, fordi felterne er oversvømmet.

- Vi har haft en hel del udgravninger, og det har været et problem alle steder. Det er ikke optimalt. Hvis der er nogle ting, som er lidt specielle, så er der større risiko for at misse dem, fordi forholdene ikke er optimale, siger han.

Det kan eksempelvis være perlekæder, forklarer han.

Det er ikke kun Moesgaard Museum, der har haft udfordringer med de massive mængder af regn.

Også Museum Østjylland har haft sine problemer.

På en mark øst for Randers er arkæologerne i gang med at hjælpe en bygherre, der skal lave solcelleanlæg.

Derfor inspicerer arkæologerne de grøfter, der bliver gravet, forklarer arkæolog og overinspektør på Museum Østjylland Benita Clemmensen.

- Det bliver pløret, så det er fysisk svært at komme rundt. Det kan være svært at se fortidsminderne, fordi der kommer vand ned i de her grøfter. Så vi er også nogle gange nødt til at pumpe vand, siger hun.

På Lolland har regnen også sat sine spor på de igangværende udgravninger til Femern-tunnelen. Her bliver der ligeledes brugt meget tid på at fjerne vand, skriver TV2 Øst.

Det er eksempelvis ved området Rødby og Rødbyhavn, at udgravningerne bliver berørt.

/ritzau/