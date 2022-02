Arken-direktør køber tre værker til sit museum i søns galleri

Kunstmuseet Arkens direktør, Christian Gether, har stået i spidsen for at købe tre kunstværker af sin egen søns galleri.

Det skriver Politiken onsdag aften.

Processen omkring købet får kritik af kommunalforsker Roger Buch fra Journalisthøjskolen.

Buch ser det som et problem, at der ikke er taget særlige forholdsregler i forbindelse med beslutninger, der har en fordel for Gethers familiemedlemmer.

- For at sikre sig, at der ikke opstår mistanke om inhabilitet eller anden kritik, skal man holde sig væk fra beslutninger, der vedrører ens familiemedlemmer, siger Buch til Politiken.

Prisen på værkerne fra sønnen Sophus Gethers galleri, Gether Contemporary, kendes ikke.

Sophus Gether meddeler til Politiken, at han har modtaget penge for salget - en andel, som typisk har "været 50 procent, efter at moms og produktion er trukket fra", oplyser han.

Direktøren selv siger til avisen, at han har søgt midler udefra til købet af de tre værker, og at kvaliteten derved også er blevet vurderet af andre.

- Jeg skal købe de bedste værker ind til Arken, og så kan det ikke nytte noget, at en fremragende ung kvindelig kunstner ikke bliver præsenteret, fordi hun tilfældigvis er tilknyttet Gether Contemporary, siger Christian Gether til Politiken.

Både Arken-direktør Christian Gether og bestyrelsesformand Eva Hofman-Bang oplyser, at der vil blive igangsat et arbejde med at lave habilitetsregler.

Arken er ikke en offentlig institution.

Det er et statsanerkendt museum for moderne kunst og modtager næsten 32 millioner kroner i tilskud fra stat og kommune.

Flere eksperter har oplyst til Politiken, at der ikke er krav om habilitetsregler for statsanerkendte museer.

Men Buch mener, at det væsentlige offentlige tilskud burde betyde, at Arken sørger for at leve op til regler, som gælder for offentlige institutioner.

Arken ligger tyve kilometer syd for København i Ishøj. Det er blandt landets mest besøgte museer.

/ritzau/