Arktisk kulde rammer Danmark med udsigt til 17 graders frost

Kulde fra Arktis strømmer de næste dage ned over Danmark og sender temperaturen helt ned på 17 graders frost om natten.

Sådan lyder det fredag eftermiddag fra vagtchef Lars Henriksen, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det er virkelig nogle iskolde nætter, vi har i vente de næste dage, siger Lars Henriksen.

De næste par dage bliver såkaldte isdøgn, hvor temperaturen ikke når op over frysepunktet.

I dagtimerne vil temperaturen mange steder ligge mellem 3 og 9 graders frost, og om natten kommer temperaturen endnu længere ned.

- Natten til lørdag forventer vi ned til 15 graders frost, og natten til søndag kan vi komme ned på 17 graders frost. Lokalt måske endnu koldere, siger Lars Henriksen.

Det er den centrale og nordlige del af Jylland samt Nordsjælland, der får de laveste temperaturer.

- Det er her, der kommer mindst vind, og samtidig er det her, der ligger sne efter de seneste dages snefald.

- Kombineret med den her arktiske luft over os gør det, at vi kan havne på de her - efter danske forhold - voldsomme kuldegrader.

Når vi når ned på et tocifret antal frostgrader, aftager virkningen af salt på vejene, forklarer meteorologen.

Det betyder, at vi skal være yderst forsigtige, når vi sætter os i bilerne de næste dage.

Samtidig er det ifølge meteorologen en god idé at sikre huset og sommerhuset mod risikoen for frostsprængte vandrør.

Den massive kulde ser dog ikke ud til at vare ved.

- I næste uge ser det ud som om, at det gradvist bliver lunere.

- Det er ikke fordi, det lige pludselig kommer til at tø. Det vil stadig være med frost flere steder.

- Så den sne, der ligger, vil nok også overleve et godt stykke tid, måske til næste weekend, forudser Lars Henriksen.

