Arktiske patruljeskibe sejler igen efter tekniske problemer

Søværnets to inspektionsfartøjer, der patruljerer i farvandet omkring Grønland, har fået ophævet deres sejladsforbud.

De er dermed "operativt indsat" ved Grønland igen, skriver forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en statusopdatering til Forsvarsudvalget.

DR beskrev i februar, at de to inspektionsfartøjer af den såkaldte Knud Rasmussen-klasse havde ligget stille i havnen i Nuuk siden 1. februar, fordi hjælpemotorerne på begge skibe pludseligt var gået ned.

På det ene skib var maskinen, som laver strøm, helt gået itu, mens den var delvist i stykker på det andet skib.

Inspektionsfartøjerne af Knud Rasmussen-klasse er søværnets nyeste skibe i det arktiske område og har til formål at patruljere og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet i de arktiske farvande omkring Grønland og Færøerne året rundt.

Forsvaret råder over tre krigsskibe i den klasse. De første to blev taget i brug i 2008 og 2009. Det tredje fartøj er nyere og blev taget i brug i 2016.

Skibene kan eksempelvis også bryde is på omkring 80 centimers tykkelse.

Sejladsforbuddet for de to inspektionsskibe blev ophævet 17. marts.

Forsvaret har også fire inspektionsskibe i Thetis-klassen. Her har der ligeledes være tekniske problemer på det ene af skibene, men det er nu også blevet repareret og "indgår i opgaveløsningen under Arktisk Kommando" igen.

Skibene i Thetis-klassen er over 30 år gamle og nedslidte ifølge DR. I starten af marts lød det fra Troels Lund Poulsen til grønlandske KNR, at det "vil være oplagt at se på en udfasning af dem".

/ritzau/