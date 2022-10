Arla vil belønne klimavenlige mælkebønder med historisk bonus

Mejerigiganten Arla vil lave en historisk klimaplan til 3,7 milliarder kroner om året.

Pengene skal uddeles til de mest klimaeffektive mælkeproducenter. Det sker som et led i at reducere koncernens udledning af drivhusgasser, skriver Finans.

Ifølge avisen er Arla den første mejerikoncern i verden til at vedtage en sådan klimaplan.

Planen giver en stribe kommercielle muligheder, oplyser virksomhedens administrerende direktør, Peder Tuborgh.

Han vurderer, at mælk vil blive dyrere for den enkelte forbruger. Til gengæld vil Arla imødekomme en stigende efterspørgsel på mere bæredygtige produkter.

- Planen sikrer, at vi når vores mål om at reducere udledningen af drivhusgasser fra gårdene med yderligere 30 procent inden 2030. Men planen åbner samtidig en masse kommercielle muligheder for Arla og giver økonomisk mening for vores andelshavere, vurderer Peder Tuborgh overfor Finans.

Pengene skal uddeles som en del af et detaljeret pointsystem. De mest klimaeffektive landmænd kan score 100 point og få tillæg på op til 30 øre per liter mælk.

Mælkeproducenterne ser positivt på planen, lyder det fra Kjartan Poulsen, der er formand i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.

Det er dog afgørende, at forbrugerne er villige til at betale mere for mælken.

- Det må ikke ende som en plan, der bare flytter en masse penge rundt mellem gårdene. Forudsætningen for det hele er, at kunderne vil betale det, som indsatsen koster. Ellers holder det ikke ret længe, siger Kjartan Poulsen til Finans.

Planen offentliggøres fredag.

Arla er et andelsselskab, der er ejet af flere end 9000 mælkeproducenter i blandt andet Danmark.

