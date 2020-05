Aros slår dørene op: Vi har 13.000 kvadratmeter til publikum

Der er endnu ikke kommet retningslinjer for åbning af museer, men hos Aros åbner dørene fredag.

Der blev sent onsdag aften givet grønt lys til, at museer, biografer og zoologiske haver kan genåbne med det samme.

Der er endnu ikke landet de præcise retningslinjer for, hvordan de skal indrette sig for at begrænse smitten med coronavirus, men flere gør klar til gæster med det samme.

Kunstmuseet Aros i Aarhus slår man dørene op allerede fredag.

Direktør Erlend Høyersten fortæller, at der vil være masser af plads til de besøgende, som vil blive mødt af afstandsmarkeringer, skilte og håndsprit.

- Vi er et relativt stort museum med 13.000 kvadratmeter publikumsareal.

- Vi har regnet på det, og vi har mere plads per kvadratmeter end mange storcentre og byggemarkeder, så det bliver det mindste problem at håndtere.

- Samtidig tror vi også, at folk efter de seneste to måneder har lært at holde afstand og tage hensyn til hinanden og derfor sagtens kan finde ud af at gå på museum, siger Erlend Høyersten.

Han peger i den forbindelse på, at der kun få gange i de seneste år har været mere end 500 besøgende på én gang hos Aros.

Han glæder sig over, at museer er en del af fase 2 af genåbningen, da de seneste måneder har været en dyr omgang.

Trods penge fra hjælpepakker har Aros tabt mellem seks og otte millioner kroner under nedlukningen.

- Det betyder rigtig meget, at vi kan få så sat gang i det økonomiske hjul igen.

- Derudover er det rigtig positivt, at museer får lov at være en del af samfundet igen, siger Erlend Høyersten.

Hos Danmarks Jernbanemuseum i Odense er man klar til at åbne mandag.

Direktør Steen Ousager fortæller, at han har skelet til, hvordan skoler og andre institutioner er genåbnet.

På museet vil der derfor være spritdispensere og afstandsmarkører, og der vil være ekstra personale til at stå for rengøring og til at sikre, at folk ikke klumper sig sammen.

Han er spændt på at se, hvor mange der vil besøge museet.

- Jeg tror egentlig, at der er et opsparet behov for at gøre det, som man plejer at gøre, så derfor tror jeg, at vi vil se mange danskere.

- Men det er klart, at alle turisterne, som udgør 20-25 procent af vores besøgende i sommerhalvåret, kommer jo ikke, så vi kommer nok ikke op på det vanlige besøgstal, siger Steen Ousager.

Hos organisationen Danske Museer fortæller formand Flemming Just, at det ikke er alle museer, som vil åbne nu og her.

- Nogle vil kunne åbne allerede i morgen. Andre har brug for mere tid af praktiske årsager - for eksempel indkøb af plexiglas - og at man lige vil se de præcise retningslinjer.

- Og så vil der være en hel del, som vil kigge ret dybt på tallene, for de fleste museer ser ind i ret store underskud i år.

- Derfor vil der være nogle, som ser på, om det kan svare sig at vente lidt og lade nogle ansatte gå hjemme på lønkompensation lidt længere, til der begynder at komme flere gæster i sommerferien, siger Flemming Just.

Han er selv direktør for Sydvestjyske Museer, som dækker over blandt andet Esbjerg Museum, Ribe Domkirkemuseum og Museet Ribes Vikinger.

Her vil åbningen ske løbende frem fra starten af juni og frem, fortæller Flemming Just.

