Arrangement mod Hamas blev droppet efter torsdagens politiaktion

35 jøder blev "stærkt opfordret" til at aflyse et arrangement på Nørreport Station i København, hvor man ville vise sympati for ofrene for Hamas' angreb, torsdag.

Det oplyser en af arrangørerne, der er anonym, til Berlingske.

Arrangørerne blev kontaktet af Politiets Efterretningstjeneste, PET, kort efter et pressemøde, hvor PET og politiet fortalte om en antiterroraktion.

- Det er ufatteligt bedrøveligt. Det er trist, at det er nødvendigt, og det gør mig vred, siger arrangøren til mediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pressemødet torsdag kom på baggrund af, at PET og politiet mener, at et netværk med tråde til udlandet og bandemiljøet var ved at planlægge et terrorangreb.

I den forbindelse er tre personer - to mænd og en kvinde - anholdt i Danmark.

Syv personer blev fremstillet i grundlovsforhør i sagen torsdag aften og natten til fredag. Fire af dem blev fremstillet in absentia - uden at være til stede.

Arrangementet, som skulle være fundet sted torsdag, bestod blandt andet i at sætte plakater op med billeder af de kvindelige gidsler og dele papirer ud med vidneberetninger fra de frigivne gidsler.

/ritzau/