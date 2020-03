Arrangører kan nu søge håndsrækning for coronalukning

Alle arrangementer, der opfylder kriterierne, vil blive kompenseret for at blive lukket eller udskudt.

Der åbnes nu for, at de første kan søge økonomisk kompensation for deres aflyste arrangementer.

Det drejer sig om de arrangører, der har aflyst begivenheder for mere end 1000 personer på grund af udbrud af coronavirus i Danmark.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Det dækker over arrangementer i perioden 6. marts til og med 31. marts.

- Vi står i en ekstraordinær situation, hvor det er uforsvarligt at være så mange sammen på grund af smittefaren. Men det er klart, at det kan have nogle store økonomiske konsekvenser for koncertarrangører eller sportsklubber, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Arrangører, som fulgt regeringens opfordring, kan få kompensation for tabte indtægter ved aflysning eller merudgifter ved at udskyde arrangementet.

Kriterierne er, at der skulle have været 1000 deltagere. Det gælder dog også arrangementer med 500 deltagere, hvis de var målrettet særlige risikogrupper som for eksempel ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge.

- Derfor træder regeringen selvfølgelig til, så de kommer ud på den anden side af det her med så få skrammer som muligt, siger Simon Kollerup.

Alle arrangementer, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Regeringen har vedtaget en række tiltag, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser, ved at store dele af samfundet er lukket.

Det er sket, for at sundhedsvæsenet lettere kan håndtere den store pukkel af syge, der ventes at komme i midten af april.

Det er Erhvervsstyrelsen, der formelt har åbnet for ansøgninger, og som håndterer det.

/ritzau/