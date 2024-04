Arriva skifter navn og vil lokke flere passagerer til

Togoperatøren Arriva har skiftet navn og hedder nu GoCollective.

Det skriver TV Midtvest.

Navneskiftet blev annonceret i december, men træder nu i kraft. Det nye navn kommer, fordi Arriva Danmark er blevet solgt til kapitalfonden Mutares.

Det betyder, at navnet Arriva ikke længere må bruges - og det er samtidig en mulighed for at rebrande og invitere inden for i togene med et navn, der indbyder til fælles transport, siger Erik Poulstrup, administrerende direktør i Arriva Tog, til TV Midtvest.

- Det er en oplagt mulighed til at rebrande os og fortælle markedet, hvad vi er, og hvad vi vil med produktet - vi vil skabe god kollektiv trafik, siger han.

Med navneskiftet følger en del praktisk arbejde, da alle tog skal have klistret det nye navn på, og billetautomater skal laves om. Så der vil gå lidt tid, før navneskiftet vil fremgå alle steder.

Derfor vil det i første omgang være på digitale platforme, at kunderne vil støde på navnet GoCollective.

Arriva - nu altså GoCollective - kom ind på det danske marked i 2003 efter at have vundet et togudbud af den regionale togdrift i Midt- og Vestjylland og har siden opereret i Danmark.

Det er Danmarks næststørste togoperatør og har omkring 2300 ansatte, fremgår det af togoperatørens hjemmeside.

Navneskiftet vil ikke have nogen praktisk betydning for kunderne.

/ritzau/