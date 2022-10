Asger Jorn maleri vender tilbage efter hærværk

Kan en premierminister holde længere i sit embede end det tager et salathoved at rådne?



Dét underligt konkrete og usædvanlige spørgsmål har ligget mange briter på sinde de seneste uger. Den britiske premierminister Liz Truss har været under så stort politisk pres, at det britiske tabloidmedie Daily Star i en live-video, som man kunne følge i alle døgnets timer, havde sat hendes portræt over for et salathoved for at se, hvem af de to, der holdt længst.



Nu har salathovedet vundet.



Liz Truss trak sig i går efter blot 45 dage i Downing Street 10. Det er den korteste regeringsperiode i det britiske demokratis 350 år gamle historie, og hun er den fjerde konservative premierminister på kun seks år.



Liz Truss er blevet stærkt kritiseret, efter at hun i samarbejde med tidligere finansminister, Kwasi Kwarteng, fremlagde en "mini-finanslov", hvori de prædikede skattelettelser og de frie marked. Det fik renterne til at stige og sendte det britiske pund i frit fald.



Nu skal der igen findes en ny britisk premierminister i det konservative parti, og selvom ingen direkte har meldt sig på banen som kandidat endnu, kan der allerede på mandag være fundet en afløser for Liz Truss.